Руслан Перелыгин: «Прививаться нужно, увольнять – нельзя!»

№23 (647) от 14 июля 2021 г.

Пост под таким заголовком опубликовал в соцсетях депутат Орловского горсовета, руководитель реготделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Руслан Перелыгин.

«Под моими публикациями в соцсетях о недопустимости принудительной вакцинации появились комментарии, в которых граждане упрекают меня в поддержке позиции «антипрививочников», — пишет Перелыгин. — Но это совсем не так! Считаю необходимым разъяснить и свою позицию, и позицию партии по этим вопросам.

Я убеждён, что делать прививки от коронавируса необходимо. На сегодняшний день само заболевание является серьёзной угрозой жизни и здоровью людей, и его распространение необходимо замедлить и победить болезнь в планетарном масштабе. Вакцинация – самый эффективный способ достижения этой цели.

Однако многие люди боятся делать прививки из-за сомнений, которые вызывают у них различные публикации ненаучного характера. Люди не верят властям и подозревают недобросовестное к себе отношение. Нужно вести разъяснительную работу. Но вместо вразумительной разъяснительной работы с гражданами начинает преобладать административное давление, что справедливо воспринимается людьми как нарушение их права на отказ от вакцинации, гарантированное законом.

Некоторые люди имеют противопоказания к вакцинации по состоянию здоровья, важно не допустить их дискриминации.

Мы выступаем против насилия, против принуждения. Угроза увольнением – это и есть принуждение. Требование ПЦР-тестов, которые не всем сегодня по карману – тоже принуждение. Борьба с коронавирусом – дело государственное, и все мероприятия в рамках этой борьбы должны быть бесплатными для населения.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ заявляет, что государство должно взять на себя ответственность за вакцинацию населения и её последствия. В целях практической реализации механизмов такой ответственности необходимо:

1) Обеспечить на федеральном уровне единые подходы в принимаемых органами государственной власти мерах и решениях;

2) Разработать и принять новый федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, включающий в себя нормы прямого действия относительно добровольной и обязательной вакцинации, эпидемиологических показаниях др. Недопустимо решать вопросы, затрагивающие права и законные интересы наших граждан «по усмотрению» тех или иных чиновников, как правило, регионального уровня;

3) Установить порядок ответственности, в том числе, материальной, государства перед гражданами за возможные негативные последствия вакцинации, в том числе для здоровья граждан и их детей;

4) Определить ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также работодателей за принуждение граждан к вакцинации в случаях, если она не носит обязательный характер;

5) Ввести бесплатное тестирование, а также бесплатную реализацию иных процедур, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в отношении граждан;

6) Определить на федеральном уровне меры поощрения граждан, принявших решение о вакцинации.

Власть должна нести полную политическую, юридическую и моральную ответственность перед обществом за принимаемые решения! Прививаться нужно, увольнять – нельзя».