Руслан Перелыгин прокомментировал открытое письмо работников «Зеленой рощи»

Председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Орловской области Руслан Перелыгин прокомментировал открытое письмо работников «Зеленой рощи», которое было опубликовано в «Орловской среде» 3 июня 2020 года:

«Кому выгодна неэффективная «Зелёная роща»? Уже не первый скандал сотрясает «мусорного» регоператора области. И если раньше можно было всё списать на произвол Ворожбита, то теперь уже понятно, что все безобразия творятся не просто с ведома, но и при поощрении со стороны руководства области.

Компания, которая аккумулирует колоссальные финансовые ресурсы, не выполняет договорные обязательства, накапливает долги, увольняет простых сотрудников и щедро вознаграждает паразитов, помогающих «осваивать» собранные с жителей области деньги, уже давно сняла все маски.

О неведении департамента Блохина и губернатора Клычкова даже думать невозможно. И если безобразие продолжается, значит, оно выгодно. Если сейчас губернатор не положит конец этому «пиру во время чумы», то потом отмыться будет просто невозможно. На примере «Зеленой рощи» особенно ярко видно, чем является область для иногородних управленцев. Просто кормушка. Да, население бедное и вымирает, но по закону больших чисел ещё можно неплохо нажиться, если залезть в карман каждого жителя, а на экологию махнуть рукой. «После нас хоть потоп» — обычный принцип временщика. Действительно, зачем в такой ситуации экологи?».