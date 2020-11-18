Руслан Перелыгин: «Справедливая Россия» продолжит борьбу за честные выборы

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» объявило о наборе волонтеров для работы наблюдателями на выборах в 2021 году. Председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Орловской области РУСЛАН ПЕРЕЛЫГИН в своем обращении к жителям Орла и области рассказал, почему в ходе предстоящих выборов необходимо обеспечить тотальный контроль за процессом голосования на всех избирательных участках. Текст обращения «Орловская среда» публикует ниже.

Дорогие друзья!

13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов. Благодаря наблюдению на избирательных участках, организованному Справедливой командой, удалось качественно защитить итоги голосования от фальсификаций на восьми избирательных округах. Девять депутатских мандатов получила Справедливая команда. На этих округах наши наблюдатели работали с первой минуты досрочного голосования 2 сентября.

Они контролировали каждое движение избирательных комиссий, боролись за каждый конверт, предлагали избирателям сохранить свой голос, дополнительно проклеив конверт клеем, скотчем или специальными стикерами, исключающими вскрытие и повторное незаметное запечатывание конверта.

Наши члены комиссий и наблюдатели следили и за качественным запечатыванием и сейф-пакетов, и за правильной работой со списками избирателей, и за правильностью процедуры подсчёта голосов. Благодаря такому контролю были минимизированы возможности фальсификаций. Итог таков. На этих восьми округах в среднем СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила 31,36%, а Единая Россия –25,28%.

Ещё на восьми округах наши люди стояли с 11 сентября. То есть бумажные конверты со второго по десятое сентября оставались без присмотра. Именно на этих участках были вскрыты особенно серьёзные нарушения. Итоги голосования на них таковы: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 13,96%, Единая Россия – 38,74%.

На двенадцати округах наших членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей не было. Итог – триумф Единой России. За неё насчитано 50,91%, за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ – всего 10%.

Отдельный подсчёт, произведённый по заявлениям членов комиссий с правом совещательного голоса на ряде участков, показал, что процентные соотношения итогов досрочного голосования со 2 по 10 сентября 2020 года существенно отличаются от общих процентных соотношений и соотношений в день голосования 13 сентября 2020 года в пользу партии «Единая Россия». То есть весь успех и вся поддержка партии власти оказалась в бумажных конвертах, которые легко можно было вскрыть при помощи утюга и абсолютно незаметно запечатать обратно. В сейф-пакетах эти конверты оказались только вечером 10 сентября, а до этого их хранение не выдерживало критики. Да и сейф-пакеты на некоторых участках были запечатаны с нарушениями.

Какие выводы можно сделать? Фальсификации можно предотвратить. Если же они уже допущены, голоса украдены, то изменить что-то почти невозможно. Реальную явку и честные итоги голосования в Орловской области можно получить, установив тотальный контроль грамотных наблюдателей на всех избирательных участках области. При этом на каждом участке должно быть не менее двух честных наблюдателей и двух членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Это тяжелая, но интересная работа на общественных началах. Если мы не будем ее делать на каждых выборах, то наша страна никогда не увидит реальную демократию в действии. Народ выпускает из рук свою власть и позволяет жуликам манипулировать итогами выборов. Именно из-за этого в последнее время активно продавливаются единороссовским большинством антинародные законы, такие, как повышение пенсионного возраста, увеличение НДС и многие другие. Если мы не будем предпринимать реальных действий по удержанию власти в руках народа – по обеспечению действительно честных выборов – нам придется держать ответ перед нашими детьми и будущими поколениями россиян.

Мы объявляем призыв наблюдателей и организуем их обучение и распределение по избирательным участкам. На выборах в Орловский областной Совет народных депутатов и в Государственную Думу РФ в 2021 году мы продолжим борьбу за честные выборы.

Приглашаем всех честных людей записаться в наблюдатели СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в офисе регионального отделения Партии по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 32, по телефону 78-10-85 или по электронной почте orel@spravedlivo.ru

За власть народа! За справедливость! За честные выборы!