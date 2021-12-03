«Русский стиль» присоединился к нацпроекту «Культура»

Теперь молодые люди, у которых оформлена «Пушкинская карта» (агрегатор национального проекта «Культура»), смогут покупать билеты в муниципальный театр «Русский стиль» за государственный счёт. Важно отметить, что не все спектакли участвуют в программе, а только те, которые в афише помечены специальным значком – профилем Александра Пушкина около названия.

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что «Пушкинская карта» – это одно из направлений национального проекта «Культура», которое вышло в оборот этой осенью. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут использовать её в качестве проходного билета в музеи, театры, выставки и концерты. Баланс карты в 2021 году составляет 3 тыс. рублей, а с 2022 года – уже 5 тыс. рублей.

«Пушкинская карта» доступна как в пластиковом, так и в виртуальном формате. Пластиковую можно получить в «Почта Банке», а виртуальную оформить в приложении «Госуслуги.Культура».