Рядом с детской поликлиникой появится сквер “Артек”

В Орле сквер рядом с детской поликлиникой № 3 будет называться «сквер Артек». Такое решение предварительно обсудили на заседании профильного комитета горсовета Окончательное решение — за депутатами на июньской сессии.

Это наименование решили присвоить скверу в честь столетнего юбилея международного детского центра «Артек», который будет отмечаться в 2025 году. Территория сквера, который расположен рядом с детской поликлиникой № 3 (Железнодорожный район, ул. Герцена, 21) будет включена в реестр общественных территорий, вошедших в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города на 2018-2024 годы».

Кроме того, этот скверик является наиболее подходящим и логичным к присвоению ему наименования «Артек» в честь международного лагеря ввиду его расположения к детской поликлинике.