18 июня 2021



Рядом с детской поликлиникой появится сквер “Артек”

В Орле сквер рядом с детской поликлиникой № 3 будет называться «сквер Артек». Такое решение предварительно обсудили на заседании профильного комитета горсовета Окончательное решение — за депутатами на июньской сессии.

Это наименование решили присвоить скверу в честь столетнего юбилея международного детского центра «Артек», который будет отмечаться в 2025 году. Территория сквера, который расположен рядом с детской поликлиникой № 3 (Железнодорожный район, ул. Герцена, 21) будет включена в реестр общественных территорий, вошедших в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города на 2018-2024 годы».

Кроме того, этот скверик является наиболее подходящим и логичным к присвоению ему наименования «Артек» в честь международного лагеря ввиду его расположения к детской поликлинике.

 

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Опубликовано 18 Июн 2021 в 12:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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