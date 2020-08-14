Рядом с заброшенным стадионом будет еще одно футбольное поле

К новому учебному году в Советском районе Орла, рядом с лицеем № 21 появится современное футбольное поле с искусственным покрытием. В пресс-службе горсовета отметили, что в этом микрорайоне нет ни одного современного открытого спортивного сооружения для занятий спортом. Редакция со своей стороны отмечает, что ровно в одном квартале от школы №21 уже много лет находится в ужасном состоянии заброшенный стадион бывшего дворца спорта завода «ОРЛЭКС». Спортинвентарь давно спилен и сдан на металлолом (там были брусья, турники, шведские стенки, даже скамейки для зрителей и баскетбольные щиты). Беговые дорожки пришли в негодность. Поле используется для выгула собак окрестными жителями. Если бы власти обратили внимание еще и на этот объект – то было бы просто великолепно.

Пока же речь о малом поле. Строители уже приступили к работам на объекте. Планируется, что завершат его к 1 сентября, — отметили в пресс-службе горсовета.