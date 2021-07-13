13 июля 2021



Рядовые орловцы вложили в строительство более шести миллиардов рублей

За год, с июня 2020 года по начало июля 2021 года, количество счетов эскроу, открытых жителями Орловской области для приобретения строящегося жилья, увеличилось в 3,5 раза. По данным орловского отделения Банка России, на начало июня 2021 года было открыто почти 2,5 тысячи таких счетов, тогда как годом ранее – всего 730. Сумма средств на них выросла в 4,5 раза и составила более шести миллиардов рублей.

С лета 2019 года застройщики не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве. Доступ к деньгам клиента, размещенном в уполномоченном банке на счете эскроу, застройщик получает только после сдачи объекта. Финансирует строительство он за счет кредитов или собственных средств. Это исключает ситуации, когда участник долевого строительства остается и без денег, и без жилья. В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. На случай отзыва лицензии у банка средства покупателя на счетах эскроу до 10 млн рублей застрахованы.

На данный момент почти тысяча счетов эскроу уже «раскрыта» – объекты строительства сданы, покупатели получили свои квартиры, а деньги – более двух миллиардов – перечислены застройщикам.

 

Приставы выдворили из Орловской области 127 нелегалов
ИФНС по г. Орлу информирует
Орловская область на уровне Сомали по запредельно высокой смертности
Опубликовано 13 Июл 2021 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 51

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"