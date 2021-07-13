Рядовые орловцы вложили в строительство более шести миллиардов рублей

За год, с июня 2020 года по начало июля 2021 года, количество счетов эскроу, открытых жителями Орловской области для приобретения строящегося жилья, увеличилось в 3,5 раза. По данным орловского отделения Банка России, на начало июня 2021 года было открыто почти 2,5 тысячи таких счетов, тогда как годом ранее – всего 730. Сумма средств на них выросла в 4,5 раза и составила более шести миллиардов рублей.

С лета 2019 года застройщики не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве. Доступ к деньгам клиента, размещенном в уполномоченном банке на счете эскроу, застройщик получает только после сдачи объекта. Финансирует строительство он за счет кредитов или собственных средств. Это исключает ситуации, когда участник долевого строительства остается и без денег, и без жилья. В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. На случай отзыва лицензии у банка средства покупателя на счетах эскроу до 10 млн рублей застрахованы.

На данный момент почти тысяча счетов эскроу уже «раскрыта» – объекты строительства сданы, покупатели получили свои квартиры, а деньги – более двух миллиардов – перечислены застройщикам.