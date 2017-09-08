Рыбаков И.А. выражает благодарность участникам акции

 

Уважаемые земляки!

Разрешите от всей души поблагодарить всех неравнодушных граждан Орловской области, принимавших участие в акции «Потомский, уходи!».

За полгода, в течение которых проводилась акция, мы раздали более 20 тысяч наклеек с надписью, призывающей Вадима Потомского уйти в отставку. Автомобили, участвующие в акции, можно было увидеть не только на улицах Орла и в районах области. Акция вышла далеко за пределы нашего региона. Участники акции побывали в Москве и на Эльбрусе, в Крыму и Иерусалиме.

Таким образом жители региона не только выразили свою гражданскую позицию по отношению к губернатору, который явно не справился со своими обязанностями, но и продемонстрировали, что в Орловской области живет много активных, целеустремленных, принципиальных граждан с чувством собственного достоинства, не желающих мириться с несправедливостью и произволом, и что с их мнением надо считаться.

Еще раз сердечно благодарю всех участников акции и всех, кто нас поддерживал. Благодаря нашим совместным усилиям нас услышал президент и освободил Потомского от занимаемой должности.

Вместе мы — сила, способная изменить жизнь нашей малой родины к лучшему.

С уважением ко всем участникам акции,

депутат Орловского Областного Совета Народных Депутатов Рыбаков И.А.

 

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Опубликовано 13 Окт 2017 в 15:31. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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