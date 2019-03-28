С 1 апреля начнутся конкурсы по выбору подрядчиков на ремонт дворов в Орле

По информации администрации города Орла, торги будут проводиться 1, 5, 8, 11 и 15 апреля.

До 1 мая планируется найти подрядчиков на ремонт всех 63 дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году, и заключить необходимые контракты.

Ознакомиться с перечнем дворовых территорий можно на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда».

Напомним, на заседании общественной комиссии был утвержден перечень из 10 объектов, которые в случае выделения дополнительного финансирования или экономии на торгах будут также отремонтированы в 2019 году:

1. ул. Металлургов, 2

2. ул. Металлургов, 8

3. Московское шоссе, 161

4. Московское шоссе, 165

5. ул. Металлургов, 48

6. ул. Черкасская, 79

7. ул. Циолковского, 10

8. ул. Васильевская, 136

9. ул. Черепичная, 12

10. ул. Горького, 69.