14 марта 2022



С 1 апреля по 1 июня в Орловской области пройдет экологический двухмесячник

Как сообщает официальный Портал Орловской области, мероприятие пройдет в рамках реализации постановления Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности». На 23 апреля в регионе запланирован общий областной экологический субботник.

Участниками экологической акции станут представители органов власти, члены трудовых коллективов, учащаяся молодежь. Запланирована уборка и благоустройство территорий, а также санитарная очистка лесов и береговых зон, водоемов.

 

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Опубликовано 14 Мар 2022 в 13:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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