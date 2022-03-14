С 1 апреля по 1 июня в Орловской области пройдет экологический двухмесячник

Как сообщает официальный Портал Орловской области, мероприятие пройдет в рамках реализации постановления Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности». На 23 апреля в регионе запланирован общий областной экологический субботник.

Участниками экологической акции станут представители органов власти, члены трудовых коллективов, учащаяся молодежь. Запланирована уборка и благоустройство территорий, а также санитарная очистка лесов и береговых зон, водоемов.