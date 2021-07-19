С 1 августа размер страховой пенсии изменится почти у 53,6 тысячи орловчан

С 1 августа 2021 года увеличивается пенсия работающих пенсионеров, сообщает официальный Портал Орловской области.

Право на перерасчет есть у получателей данного вида пенсии по старости и инвалидности, за которых работодатели в 2020 году уплатили страховые взносы. Пенсионный фонд Российской Федерации произведет перерасчет в беззаявительном порядке, то есть без подачи заявлений.

Прибавка от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер. Размер ее зависит от уровня заработной платы пенсионера, которую он получал в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных за него страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Стоит отметить, что ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально − на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте, согласно федеральному законодательству. То есть с 1 августа прибавка не может превышать 296,58 рубля, поскольку с 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффициента равна 98,86 рубля. В прошлом году пенсионный коэффициент составлял 93 рубля.

Всего с 1 августа размер страховой пенсий изменится у 53 588 жителей Орловской области.