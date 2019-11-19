С 1 декабря в объезд моста Дружбы запустят новый маршрут

Новый маршрут общественного транспорта разрабатывается на основе обращений граждан. Он позволит разгрузить пассажиропоток между Заводским и Железнодорожным районами. Движение по новому маршруту начнется уже с 1 декабря.

Пока в объезд моста Дружбы по новой схеме курсируют маршруты №3 «Ливенская АЗС – Госуниверситет-УНПК», № 6 «ул. Алроса – ул. Силикатная» и № 25 «ул. Ливенская – школа № 50». Для владельцев легкового и грузового транспорта администрация города Орла также разработала пути объезда. Нагрузка легла в том числе на улицу Лужковскую. Жители домов, расположенных на этой улице, теперь опасаются за свою безопасность: во время маневров на дороге, предполагающей одностороннее движение, автомобилисты заезжают на тротуары.

В связи с этим горожане обратились в адрес администрации города Орла с просьбой организовать на улице Лужковской одностороннее движение. Сити-менеджер Александр Муромский поручил своему заму Евгению Гришину рассмотреть эту инициативу на ближайшем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.