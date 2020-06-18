18 июня 2020



С 1 июля в Орловской области планируют открыть оздоровительные лагеря и санатории

Такое решение было принято 17 июня на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, губернатор Андрей Клычков поручил проконтролировать обеспечение условий безопасного отдыха и оздоровления детей в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

В период с 1 по 5 июня была организована работа государственной межведомственной комиссии по проверке готовности организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, к летней оздоровительной кампании 2020 года.

В 2020 году на территории Орловской области будут функционировать 12 загородных лагерей и 1 санаторий. Все эти учреждения внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

 

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Опубликовано 18 Июн 2020 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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