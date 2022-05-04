4 мая 2022



С 1 мая ПФР принимает заявления на детские пособия от малообеспеченных семей

С 1 мая в Орловской области начался прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

В первые три дня было подано 9 161 заявление.

Большинство заявлений (9 134) было направлено в ПФР дистанционно через портал госуслуг. Еще 5 заявлений подано в МФЦ и 22 в клиентских службах Пенсионного фонда, которые продолжат работать в праздничные и выходные дни мая.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

По информации Отделения ПФР по Орловской области

 

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Опубликовано 04 мая 2022 в 14:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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