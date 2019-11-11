11 ноября 2019



С 1 ноября перевозчики обязаны оснащать транспорт тахографами

Госавтоинспекция напоминают гражданам об изменениях в законодательстве: с 1 ноября текущего года ужесточилась ответственность за нарушения требований перевозок пассажиров и грузов.

В законную силу вступил ряд изменений в законодательстве, регулирующих лицензирование и требования к перевозкам пассажиров и грузов. Нововведения устанавливают обязанность физических лиц оснащать эксплуатируемые ими грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусы тахографами, а также соблюдать нормы времени управления транспортом и отдыха.

Также введена административная ответственность за нарушения этих требований. В соответствии со ст. 11.23 КоАП РФ за управление транспортом без тахографа и с нарушением правил использования тахографов, для водителя предусмотрено наказание в размере от 3000 до 5000 рублей. За выпуск на линию транспорта без тахографа и с нарушением правил использования тахографов для индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы в размере 15000 до 25000 рублей, для юридических лиц размер штрафов составит от 20000 до 50000 рублей, информирует УМВД по Орловской области.

 

Орловская область попала в антирейтинг Росздравнадзора по онкологии
Жилинспекция побывала в недоделанном по капремонту доме
По «медвежьим углам» Орловщины колесит спецавтомобиль ФСС
Опубликовано 11 Ноя 2019 в 16:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"