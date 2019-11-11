С 1 ноября перевозчики обязаны оснащать транспорт тахографами

Госавтоинспекция напоминают гражданам об изменениях в законодательстве: с 1 ноября текущего года ужесточилась ответственность за нарушения требований перевозок пассажиров и грузов.

В законную силу вступил ряд изменений в законодательстве, регулирующих лицензирование и требования к перевозкам пассажиров и грузов. Нововведения устанавливают обязанность физических лиц оснащать эксплуатируемые ими грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусы тахографами, а также соблюдать нормы времени управления транспортом и отдыха.

Также введена административная ответственность за нарушения этих требований. В соответствии со ст. 11.23 КоАП РФ за управление транспортом без тахографа и с нарушением правил использования тахографов, для водителя предусмотрено наказание в размере от 3000 до 5000 рублей. За выпуск на линию транспорта без тахографа и с нарушением правил использования тахографов для индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы в размере 15000 до 25000 рублей, для юридических лиц размер штрафов составит от 20000 до 50000 рублей, информирует УМВД по Орловской области.