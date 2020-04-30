30 апреля 2020



С 1 по 11 мая в школах и ссузах Орловской области приостановят дистанционное обучение

На заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор области Андрей Клычков объявил о приостановке дистанционного обучения в школах и ссузах области с 1 по 11 мая.

Что касается вузов, то Минобрнауки распространило апрельский режим обучения в вузах на период между майскими праздниками. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями – с 6 по 8 мая. При этом всем студентам, преподавателям и сотрудникам необходимо соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты и выполнять все рекомендации по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

 

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Опубликовано 30 Апр 2020 в 13:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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