С 1 сентября гаражи орловчан начнут «амнистировать»

С 1 сентября в нашем регионе, как и по всей России, стартует «гаражная амнистия», которая продлится до 2026 года.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра, в течение пяти лет орловцы смогут бесплатно получить в собственность государственные или муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Гараж может входить как в гаражно-строительный кооператив, так и быть построенным отдельно.

Для оформления права собственности необходимо представить любой документ, подтверждающий факт владения гаражом. К примеру, ранее полученные документы технической инвентаризации, решение о распределении гаража, документ о выплате пая в гаражном кооперативе, квитанции, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, или другие документы.

Но не все гаражные постройки попадут под действие «амнистии». Закон не распространяется на самострои, подлежащие сносу; гаражи, относящиеся к ИЖС; гаражи «ракушки»; подземные гаражи при офисных зданиях и гаражи, возведенные в рамках долевого строительства жилья.

— На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 57 тысячах гаражей, находящихся на территории нашего региона. С начала года более тысячи орловцев уже зарегистрировали свои права на гаражные строения. Узаконенное право собственности дает возможность владельцу недвижимости распорядиться ею по своему усмотрению: подарить, продать, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию, — пояснила Надежда Кацура, руководитель регионального Росреестра.

В настоящее время по всей стране остаются не оформленными более 3,5 миллиона земельных участков и гаражей.