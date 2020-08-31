С 1 сентября в Орловской области откроют кинотеатры

Как сообщает администрация Орловской области, областному Управлению культуры и архивного дела поручено возобновить с 1 сентября 2020 года деятельность кинотеатров и кинозалов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Также принято решение возобновить с 1 сентября 2020 года репетиционную деятельность театров и концертных организаций в помещениях учреждений малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Управлению физической культуры и спорта Орловской области поручено с 1 сентября 2020 года возобновить проведение тренировочного процесса в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку на всех этапах спортивной подготовки, без участия зрителей.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года разрешено возобновить работу реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б.М. Павленко, в котором разрешены занятия в малых группах (до 3 человек) по программам реабилитации инвалидов, а также занятия с применением дистанционных технологий.

При этом региональный оперативный штаб решил продлить закрытый режим работы бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания и стационарных отделений центров социального обслуживания населения до 15 сентября 2020 года.