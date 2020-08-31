31 августа 2020



С 1 сентября в Орловской области откроют кинотеатры

Как сообщает администрация Орловской области, областному Управлению культуры и архивного дела поручено возобновить с 1 сентября 2020 года деятельность кинотеатров и кинозалов  с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Также принято решение возобновить с 1 сентября 2020 года репетиционную деятельность театров и концертных организаций в помещениях учреждений малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Управлению физической культуры и спорта Орловской области  поручено с 1 сентября 2020 года возобновить проведение тренировочного процесса в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку на всех этапах спортивной подготовки, без участия зрителей.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года разрешено возобновить работу реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б.М. Павленко, в котором разрешены занятия в малых группах (до 3 человек) по программам реабилитации инвалидов, а также занятия с применением дистанционных технологий.

При этом региональный оперативный штаб решил продлить закрытый режим работы бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания и стационарных отделений центров социального обслуживания населения до 15 сентября 2020 года.

 

Орловские полицейские раскрыли квартирную кражу за полтора часа
В Ливенском районе закрыли ледяной класс физики
В Орле прошел антинаркотический праздник
Опубликовано 31 Авг 2020 в 15:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"