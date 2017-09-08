С 1 января обеспечивать инвалидов техсредствами реабилитации будет ФСС

С 1 января 2018 года полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением областной департамент соцзащиты передает фонду социального страхования. Основная цель возврата полномочий — переход к одноканальному финансированию мероприятий и повышение эффективности планирования средств федерального бюджета. За последние 7 лет более 29 тыс. инвалидов поставлены на учет на получение технических средств реабилитации. 10 500 человек обратились за получением путевок.

Департаментом было заключено более 700 государственных контрактов на поставку средств реабилитации. Количество закупаемых изделий в среднем ежегодно составляло более 2 млн 700 тысяч штук.

За 7 лет было заключено около 200 контрактов на оказание гражданам Орловской области санаторно-курортных и транспортных услуг, закуплено 7923 путевки.

Департаменту поручено обеспечить передачу документов и сведений ФСС, чтобы работа в этом направлении не прерывалась. Кроме того, первое время департамент будет оказывать помощь сотрудникам фонда в наладке работы по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, — сообщили в пресс-службе облправительства.