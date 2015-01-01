С 1 января в Орле появится новый автобусный маршрут — №29

Автобусы будут курсировать между конечными остановками «Ул. Ливенская» — » Мегакомплекс ГРИН» через ул. 3-я Курская. На маршруте будут работать восемь автобусов.

Как пояснили в управлении городского хозяйства и транспорта, в администрацию города не раз поступали обращения о введении автобусного сообщения между ул. Ливенской, ул. 3-ей Курской и Заводским районом.

Новый маршрут разработан с учетом пожеланий жителей областного центра, транспортной ситуацией в городе и объемом пассажиропотока, информирует пресс-служба мэрии Орла.

 

В Орловском юридическом институте МВД состоялся выпуск курсантов
В течение двух дней в прудах Орловской области утонули двое
В Орловской области многодетную семью выселили из квартиры из-за долгов. В нежилом доме двое малолет...
Опубликовано 29 Дек 2016 в 15:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 167

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"