С 1 января в Орле появится новый автобусный маршрут — №29

Автобусы будут курсировать между конечными остановками «Ул. Ливенская» — » Мегакомплекс ГРИН» через ул. 3-я Курская. На маршруте будут работать восемь автобусов.

Как пояснили в управлении городского хозяйства и транспорта, в администрацию города не раз поступали обращения о введении автобусного сообщения между ул. Ливенской, ул. 3-ей Курской и Заводским районом.

Новый маршрут разработан с учетом пожеланий жителей областного центра, транспортной ситуацией в городе и объемом пассажиропотока, информирует пресс-служба мэрии Орла.