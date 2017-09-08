С 1 января в Орле заработает «Система-112»

Пока «Система-112» на территории областного центра действует в тестовом режиме. Но уже с первых минут нового года «Система-112» начнет работу в обычном режиме. Вызов экстренных оперативных служб будет доступен жителям по единому номеру «112».

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, с 19 по 22 декабря система проходила приемочные испытания государственной комиссией на территории Орла и Орловской области. По итогам проверки она была принята без замечаний. До 29 декабря будет подготовлено окончательное заключение комиссии.