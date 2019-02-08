8 февраля 2019



С 10 февраля все орловские трамваи и троллейбусы будут принимать к оплате банковские карты

10 февраля любой пассажир, имеющий банковскую бесконтактную и даже «контактную» карту, сможет расплатиться за проезд в трамваях и троллейбусах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ТТП. Как уточнили в МУПе, шли сложные переговоры с операторами автоматизированных систем оплаты проезда по поводу выгодных для предприятия условий.

«Так, банк «Авангард» предложил 2 процента за обслуживание эквайринга по банковским картам, а не кабальные 5 процентов, которые нам навязывал «Региональный информационный центр». Естественно, на данный момент предприятие заключило соответствующий договор с банком «Авангард» и ведет работу по внедрению новых терминалов от «Авангарда» — пояснили в пресс-службе предприятия.

Ранее в СМИ появились сообщения, что ТТП может оказаться не готовым к внедрению новых дифференцированных тарифов на проезд. При безналичной оплате орловцы будут платить 17 рублей за поездку. В случае оплаты наличными цена одно поездки будет равно 20 рублям. Поездка по проездному обойдется еще дешевле — 15 рублей.

 

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Опубликовано 08 Фев 2019 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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