11 июня 2020



С 11 июня снимают учетно-заградительные посты на границе Орловского региона

Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 июня, сообщает официальный Портал Орловской области.

«С 11 июня принято решение о снятии круглосуточных учетно-заградительных постов на границе нашей области. Работа постов позволила не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом на начальном этапе. Сегодня эти посты функционально не несут такой нагрузки, и мы их отменяем», — прокомментировал губернатор области Андрей Клычков.

Также принято решение о поощрении всех, кто принимал участие в организации работы постов: сотрудников медицинских учреждений, ГИБДД, Росгвардии, органов местного самоуправления, энергетиков.

 

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Опубликовано 11 Июн 2020 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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