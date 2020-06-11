С 11 июня снимают учетно-заградительные посты на границе Орловского региона

Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 июня, сообщает официальный Портал Орловской области.

«С 11 июня принято решение о снятии круглосуточных учетно-заградительных постов на границе нашей области. Работа постов позволила не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом на начальном этапе. Сегодня эти посты функционально не несут такой нагрузки, и мы их отменяем», — прокомментировал губернатор области Андрей Клычков.

Также принято решение о поощрении всех, кто принимал участие в организации работы постов: сотрудников медицинских учреждений, ГИБДД, Росгвардии, органов местного самоуправления, энергетиков.