С 12 мая Клычков открывает для посещения парки, скверы и детские площадки

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

«С 12 мая мы откроем для посещения территории парков, скверов, детских площадок. Нам необходимо дать возможность людям дышать свежим воздухом, гулять, заниматься спортом», — прокомментировал Клычков.

При этом проводить массовые мероприятия в этих местах не разрешается, общепит также будет закрыт.

Как сообщает пресс-служба губернатора, с 12 мая в Орловской области разрешат работать организациям, осуществляющим розничную торговлю продуктами питания, семенами, саженцами и иными товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках, а также организациям, обеспечивающим функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований Орловской области, за исключением города Мценска, города Болхова и Болховского района из-за большого числа заболевших коронавирусом на этих территориях.

Напомним, перечень организаций, имеющих право на осуществление деятельности в период ограничительных мероприятий с 12 по 31 мая 2020 года утвержден постановлением Правительства Орловской области № 287 от 8 мая 2020 г. «Об утверждении Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена».