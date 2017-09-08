С 12 по 19 декабря будут ловить пешеходов-нарушителей и лихачей

В Орловской области началась операция «Пешеход», во время которой будут ловить нарушителей ПДД. Причем, наказывать будут как водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, так и самих пешеходов, которые будут замечены переходящими дорогу в неустановленном месте, а также идущими по автодорогам без светоотражающих элементов.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, с начала года на Орловщине произошло 217 наездов на пешеходов, в которых погибло 23 человека, 197 получили ранения, в том числе 36 детей.

Согласно анализа аварийности только в декабре уже произошло 14 наездов, при которых 1 человек погиб и 13 получили ранения, среди которых 1 ребенок.

Водителей просят быть внимательнее на дороге, особенно в темное время суток, в условиях недостаточной видимости. Приближаясь к пешеходному переходу, снижайте скорость, что бы вовремя заметить пешехода и успеть остановить автомобиль. Пешеходов просят переходить проезжую часть только в установленных местах. Не начинайте переход по пешеходному переходу, не убедившись, что все транспортные средства остановились и путь безопасен. В темное время суток не забывайте об использовании световозвращающих элементов на одежде, что бы стать заметнее для водителей.