С 14 февраля школьники Орла (за исключением первоклашек) вернутся за парты

Уже с ближайшего понедельника школы региональной столицы начнут работать в традиционном очном формате. Исключением станут первые классы — они отправятся на дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля. Такое решение было принято на муниципальном оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавируса. Ранее рекомендацию о переводe работы школ на очный формат городу дал региональный оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

На очную форму обучения будут переведены также учреждения дополнительного образования, секции и кружки. При этом сохраняется условие строгого соблюдения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий и недопущения на занятия обучающихся с признаками респираторных заболеваний. Если количество заболевших обучающихся в классе перешагнёт порог в 20 %, школьники этого класса, как и ранее, будут переводиться на дистанционный формат обучения.

Перед выходом на занятия в помещениях школ будет проведена санитарная обработка. Обеззараживание зданий будет также проводиться в ежедневном режиме.