7 ноября 2019



С 14 по 17 ноября орловцы могут бесплатно сдать анализы на диабет

Роспотребнадзор поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерации (МДФ) и предлагает всем желающим бесплатно узнать о рисках диабета.

Своевременное выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа позволяет снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений.

К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию «Диабет: знаю, контролирую, живу», в рамках которой каждый желающий сможет с 14 по 17 ноября бесплатно сдать анализ на диабет.

Как это сделать?

Прямо сейчас на сайте Центра молекулярной диагностики (CMD) можно пройти простой тест, который позволит оценить степень риска развития сахарного диабета 2-го типа.

Промокод, полученный по результатам тестирования, обеспечивает 100% (стопроцентную) скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови.

Пройти бесплатное исследование можно c 14 по 17 ноября во всех медицинских офисах CMD и медицинских учреждениях партнеров Центра молекулярной диагностики по всей России, информирует Роспотребнадзор по Орловской области.

 

Номер своего избирательного участка орловцы смогу узнать в Интернете
Как работают поликлиники в Орловской области - Общероссийский народный фронт собирает отзывы граждан...
Орловчане могут пожаловаться на вывоз мусора на горячую линию
Опубликовано 07 Ноя 2019 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"