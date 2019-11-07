С 14 по 17 ноября орловцы могут бесплатно сдать анализы на диабет

Роспотребнадзор поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерации (МДФ) и предлагает всем желающим бесплатно узнать о рисках диабета.

Своевременное выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа позволяет снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений.

К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию «Диабет: знаю, контролирую, живу», в рамках которой каждый желающий сможет с 14 по 17 ноября бесплатно сдать анализ на диабет.

Как это сделать?

Прямо сейчас на сайте Центра молекулярной диагностики (CMD) можно пройти простой тест, который позволит оценить степень риска развития сахарного диабета 2-го типа.

Промокод, полученный по результатам тестирования, обеспечивает 100% (стопроцентную) скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови.

Пройти бесплатное исследование можно c 14 по 17 ноября во всех медицинских офисах CMD и медицинских учреждениях партнеров Центра молекулярной диагностики по всей России, информирует Роспотребнадзор по Орловской области.