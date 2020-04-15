С 15 апреля орловские центры занятости полностью переходят на дистанционную работу

Служба занятости переходит на работу в дистанционном режиме, личный приём прекращен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Недавно утверждены временные правила регистрации граждан в органах службы занятости в onliny-режиме. Заполнить электронное заявление можно на портале «Работа в России». С момента запуска функционала (с 9 апреля) центры занятости населения Орловской области получили 1 273 заявления от граждан региона, 748 заявлений зарегистрированы.

В связи с переходом центров занятости на дистанционный режим временно приостановлено оказание ряда государственных услуг, в числе которых организация и проведение оплачиваемых общественных работ, содействие самозанятости безработных, психологическая поддержка, социальная адаптация и других услуг, оказание которых в дистанционной форме невозможно.

Центры занятости продолжают оказывать услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, профессиональной ориентации, информированию о положении на рынке труда в Орловской области, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан.

В настоящее время более восьмидесяти человек, получивших направление от службы занятости, проходят обучение в дистанционной форме. В их числе порядка 40 безработных, а также участники нацпроекта «Демография» — 21 предпенсионер и 14 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Работодатели тоже имеют возможность воспользоваться специальным функционалом на портале «Работа в России», чтобы подать в службу занятости сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для этого необходимо создать на портале личный кабинет. Инструкции можно посмотреть на сайте управления труда и занятости, перейдя по соответствующим ссылкам с его главной страницы.

К настоящему времени сведения через портал «Работа в России» подали 605 работодателей. По информации, полученной от них 3 245 работников переведены в режим дистанционной (удалённой) занятости, неполный рабочий день введён для 618 человек (на день раньше на неполном дне работали 407 человек), 401 остаётся в простое.