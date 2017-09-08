С 15 января «ПАТП-1» прекратит свое существование

Конкурсный управляющий принял решение о прекращении деятельности МУП «ПАТП-1» с 15 января 2018 года. Напомним, с 8 ноября на муниципальном предприятии «ПАТП-1» введена процедура конкурсного производства. Кредиторская задолженность составляет порядка 63 млн рублей, а ежемесячный убыток — около одного миллиона рублей. Между тем, в собственности предприятия находится имущество, ориентировочная стоимость которого составляет около 140 — 150 млн рублей. Но до сих пор никаких активных шагов по спасению предприятия не предпринималось — была лишь попытка взять новые автобусы в лизинг, но она завершилась ничем.

Для решения ситуации в администрации Орла создана специальная рабочая группа. Сейчас основная задача — с минимальными потерями выйти из состояния банкротства. И.о. руководителя «ПАТП-1» Роман Бочаров сообщил, что «своими силами выход на безубыточный уровень не представляется возможным». Это связано и с задолженностью предприятия, и с тем, что весь подвижной состав самортизирован на 100%.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил подготовить дорожную карту по выходу из сложной ситуации и предложения по дальнейшей работе предприятия. План вывода из кризиса должен быть разработан уже завтра, — уточнили в пресс-службе горадминистрации. До конца года с коллективом предприятия пройдет встреч, на которой обсудят сложившуюся ситуацию. Сейчас на «ПАТП-1» трудятся 89 человек.

 

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Опубликовано 26 Дек 2017 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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