15 января 2021



С 18 января училища и колледжи переходят в штатный режим работы

Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба. Напомним, что образовательный процесс в учреждениях СПО переведен на дистанционный формат с 23 ноября. Пока студенты среднего профессионального образования находятся на каникулах. Что касается школьного образования, 164 ребенка сегодня находятся на дистанционном обучении в связи с введением выборочно-ограничительных мероприятий, 693 ребенка обучаются дистанционно по заявлениям родителей или их законных представителей.

«По состоянию на сегодняшний день ОРВИ больны 4 175 детей, COVID подтвержден у 27 детей, среди педагогов – 462 больны ОРВИ, у 173 выявлен COVID», — рассказал замруководителя облдепартамента образования Владимир Агибалов.

В образовательных организациях всех типов и видов сохраняется режим ограниченного функционирования, массовые общешкольные мероприятия отменены, организована входная термометрия, педагоги обеспечены средствами индивидуальной защиты. Принято решение о разработке маршрутизации и графиков вакцинации сотрудников учреждений, подведомственных облдепартаменту соцзащиты от новой коронавирусной инфекции с учетом сроков поставки вакцины.

 

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Опубликовано 15 Янв 2021 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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