17 мая 2019



С 20 мая автобусы до Лужков временно изменят маршрут

В связи с капитальным ремонтом газопроводов среднего и низкого давления на ул. 1-й Посадской (на участке от ул. Комсомольской до ул. Гагарина) и на ул. Маяковского (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. 1-й Посадской) с 20 мая по 20 июля будет изменена схема движения дорожного движения. Эти участки дорог на время производства ремонту будут закрыты. Движение рекомендуется осуществлять по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Гагарина.

Отдельного внимания требует изменения в работе пассажирского транспорта. В частности, движение автобусов по маршрутам №1 «ул. Часовая — станция Лужки», №22 «Школа №50 — станция Лужки», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский» в направлении станции Лужки и микрорайона Ботаника будет организовано по улицам Комсомольская, Розы Люксенбург, Гагарина. При движении в обратном направлении схема движения не меняется.

Что касается дачных автобусов №61 «ул. 1-я Посадская — озеро «Светлая жизнь» и №65 «ул. 1-я Посадская — дачи Гать», то они временно будут начинать маршрут от остановочного павильона «Комсомольская площадь».

 

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Опубликовано 17 мая 2019 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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