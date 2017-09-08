С 2018 года орловские судебные приставы перешли на безналичный расчет

C 9 января 2018 года орловские судебные приставы прекратили прием денежных средств по квитанционным книжкам и полностью перешли на безналичный расчет.

Погасить задолженность по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам и ЖКХ теперь можно только путем безналичной оплаты через электронные сервисы на сайте УФССП России по Орловской области, финансовые организации и в любом почтовом отделении.

При отправке денег через «Почту России» необходимо предоставить оператору узла связи правильные реквизиты получателя и получить квитанцию с отметкой почтового отделения.

Также можно оплатить задолженность через POS-терминалы в отделах судебных приставов. Такие терминалы установлены во всех структурных подразделениях УФССП России по Орловской области.

К оплате принимаются карты VISA, Master Card, МИР, как кредитные, так и дебетовые. Также оборудование поддерживает технологию бесконтактных платежей.

Если у гражданина отсутствуют банковские карты, оплатить задолженность можно в любом отделении банка, предварительно распечатав квитанцию с сайта Службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств». Оплата задолженности через интернет, как и ранее, производится через «Банк данных» с помощью различных электронных платежных систем. В качестве подтверждения оплаты гражданин получает чек и смс-сообщение с данными платежа.

УФССП России по Орловской области поясняет: это сделано в целях оптимизации работы судебных приставов, сокращения времени проведения операций с денежными средствами, а также с целью снижения коррупционных рисков.