С 23 апреля орловцам начнут раздавать георгиевские ленточки

Акция, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 23 апреля по 9 мая.

Георгиевские ленточки будут раздавать в рабочие дни с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Заводской район — сквер у памятника героям-комсомольцам;
  • Советский район — сквер Гуртьева;
  • Железнодорожный район — сквер Танкистов;
  • Северный район — площадь около МАУК «КДЦ «Металлург».

Организатор мероприятия — управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.

 

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Опубликовано 12 Апр 2018 в 14:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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