С 23 апреля орловцам начнут раздавать георгиевские ленточки

Акция, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 23 апреля по 9 мая.

Георгиевские ленточки будут раздавать в рабочие дни с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:

Заводской район — сквер у памятника героям-комсомольцам;

Советский район — сквер Гуртьева;

Железнодорожный район — сквер Танкистов;

Северный район — площадь около МАУК «КДЦ «Металлург».

Организатор мероприятия — управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.