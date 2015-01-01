С 23 апреля орловцам начнут раздавать георгиевские ленточки
Акция, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 23 апреля по 9 мая.
Георгиевские ленточки будут раздавать в рабочие дни с 17.00 до 18.00 по следующим адресам:
- Заводской район — сквер у памятника героям-комсомольцам;
- Советский район — сквер Гуртьева;
- Железнодорожный район — сквер Танкистов;
- Северный район — площадь около МАУК «КДЦ «Металлург».
Организатор мероприятия — управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.