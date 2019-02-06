6 февраля 2019



С 23 февраля «Ласточки» Москва – Орел – Курск будут останавливаться на станции Ясная Поляна

С 23 февраля скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие между Москвой, Орлом и Курском, будут дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Ясная Поляна в Туле, которая является ближайшей остановкой к музею-усадьбе Льва Толстого.

Доехать до Ясной Поляны можно будет на поездах №721 Москва – Курск (отправлением из Москвы в 08:30) и №724 Курск – Москва (из Курска в 17:05), которые выполняют рейсы в пятницу, субботу и воскресенье. А с понедельника по четвергам там будут останавливаться поезда №725 Москва – Орел (в 08:30) и №726 Орел – Москва (в 18:44).

Станция расположена в черте города Тулы и является объектом культурного наследия народов России федерального значения, на ее территории открыт музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», а недалеко от станции расположен музей-усадьба Льва Толстого.

 

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Опубликовано 06 Фев 2019 в 15:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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