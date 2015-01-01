С 24 апреля в Орле стартует акция «Георгиевская ленточка»

Акция продлится до 9 мая. Волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки ежедневно в будние дни с 17.00 до 18.00 во всех районах города.

В Заводском районе георгиевские ленточки можно будет получить в сквере у памятника героям-комсомольцам. В Советском районе — в сквере Гуртьева. Участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» также будут раздавать ленты на площади им. Ермолова и на остановке «Дворец Спорта». В Железнодорожном районе георгиевские ленты можно будет получить в сквере Танкистов. В Северном районе — на площади около Дворца Металлургов, сообщает информационный портал Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Апр 2017 в 14:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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