С 24 апреля в Орле стартует акция «Георгиевская ленточка»

Акция продлится до 9 мая. Волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки ежедневно в будние дни с 17.00 до 18.00 во всех районах города.

В Заводском районе георгиевские ленточки можно будет получить в сквере у памятника героям-комсомольцам. В Советском районе — в сквере Гуртьева. Участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» также будут раздавать ленты на площади им. Ермолова и на остановке «Дворец Спорта». В Железнодорожном районе георгиевские ленты можно будет получить в сквере Танкистов. В Северном районе — на площади около Дворца Металлургов, сообщает информационный портал Орловской области.