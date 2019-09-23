С 24 сентября в Орле начнут отапливать социальные объекты

С 24 сентября в Орле начнут отапливать дошкольные и школьные образовательные учреждения, объекты культуры и здравоохранения. Соответствующее постановление сегодня подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

Ответственным лицам структурных подразделений администрации города поручено организовать работу по подключению объектов социальной сферы к системам теплоснабжения и газоснабжения.

Подачу теплоносителя в отдельно стоящие детские сады, школы, поликлиники и Дома творчества обеспечат филиал АО «Газпром газораспределение Орел», ООО «Газпром теплоэнерго Орел» и филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

Подачу тепла на объекты, которые располагаются в жилых многоквартирных домах, рекомендовано организовать управляющим компаниям, информирует администрация г. Орла.