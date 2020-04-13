С 25 апреля в Орловской области начнут работу дачные маршруты

Всего на территории Орловской области организовано 20 сезонных дачных маршрутов, из них 15 маршрутов организует профильный департамент, 3 – администрация города Орла, 2 — администрация города Ливны. Кроме того, департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области обеспечивается подвоз граждан к садово-дачным массивам по 15 круглогодичным межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении (8 перевозчиков, 45 автобусов).

Также запланирован подвоз граждан к дачным массивам пригородным железнодорожным транспортом по маршрутам регулярного сообщения – 10 остановочных пунктов по 3 направлениям (Брянское, Тульское, Верховское).

В настоящее время рассматривается обращение АО «Центральная ППК» об отмене железнодорожного сообщения по направлению «Орел-Брянск» в связи с ситуацией в Брянском локомотивном депо, где более 85% личного состава находится на карантине, информирует администрация Орловской области.