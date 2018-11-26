26 ноября 2018



С 26 ноября по 8 декабря   в Орле работает горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

Региональное управление Роспотребнадзора информирует, что в преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом с 26 ноября по 8 декабря  в Управлении Роспотребнадзора по Орловской  области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской  области» организована работа горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции.

Специалисты ответят на вопросы:  ВИЧ и СПИД – что это такое, симптомы ВИЧ-инфекции, как передается ВИЧ-инфекция и как не передается, как защитить себя от ВИЧ-инфекции, как узнать свой ВИЧ-статус,  где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, может ли женщина, инфицированная ВИЧ, родить здорового ребенка, у кого больший риск заразиться ВИЧ и  др.

Задать вопросы можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам горячих линий:

— отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 42-91-82, 8 (486 2) 41-53-11;

— эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»  8 (486 2) 77-06-89;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны 8 (486 77) 2-07-33, 8 (486 77) 7-13-34;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске 8 (486 46) 4-15-39, 8 (486 46), 8 (486 46)  4-03-90, 8 (486 46) 2-08-39;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы 8 (486 43) 2-15-98;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье 8 (486 76) 2-47-27, 8 (486 76)  2-39-49.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2018 в 18:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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