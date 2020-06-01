С 3 июня в Орловской области возобновится непродовольственная торговля и работа сферы услуг

С 3 июня в Орловской области возобновляется работа большинства объектов непродовольственной торговли и сферы услуг.

Подготовлен проект постановления правительства области о перечне предприятий и организаций, которые могут возобновить свою работу с 3 июня.

В перечень входят организации, работающие в сфере предоставления услуг, за исключением фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун.

Также в список предприятий, которым разрешено возобновить работу с 3 июня, относятся предприятия, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами на рынках, ярмарках, а также организации, обеспечивающие функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований области. Ограничения на ярмарочную торговлю снимаются в Болхове, Мценске, Болховском и Мценском районах.

Третья большая группа предприятий, которые откроются с 3 июня, — это организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами на площади торгового зала не больше 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы, и обеспечивающие предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра, а также обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В эту группу не входят торговые центры. Они будут открыты на втором этапе снятия ограничений.

Для возобновления работы предприниматели должны подать уведомления в департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Вся необходимая информация о порядке возобновления деятельности предприятий размещена на сайте Центра «Мой бизнес»: msb-orel.ru, горячая линия: 8 (4862) 44-30-20, 8 (4862) 49-02-09. В случае несоблюдения требований предприятия будут оштрафованы.

Также возобновят работу организации, осуществляющие без участия зрителей подготовку спортсменов, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, с учетом соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, библиотекам и музеям будет разрешено осуществлять деятельность с запретом обслуживания посетителей, с применением дистанционных технологий, а также с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.

По словам главы региона Андрея Клычкова, решение о смягчении ограничений по коронавирусу будет принято при условии выполнения трех основных показателей санитарно-эпидемиологической обстановки: коэффициент распространения инфекции в регионе (не выше 1); наличие свободного коечного фонда (не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках), а также охват тестированием населения методом ПЦР (не менее 70 на 100 тысяч населения в день.

К 1 июня в регионе планируется развернуть более 200 дополнительных коек в Городской больнице им. С. П. Боткина и больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, что позволит перевыполнить показатель по наличию свободного коечного фонда для больных с COVID-19. На сегодня коэффициент распространения инфекции в регионе составил 1,3 (отмечается тенденция снижения показателя), охват тестированием населения методом ПЦР – 129,23 на 100 тысяч населения в день (значительное перевыполнение норматива).

29 мая подписал указ губернатора № 242 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в соответствии с которым ограничительные мероприятия по коронавирусу в регионе продлеваются до 14 июня 2020 года включительно.

Согласно указу, ограничение на проведение массовых и культурных мероприятий не распространяется на мероприятия по демонстрации и просмотру кинофильмов и иной видеопродукции, проводимые в рамках деятельности автокинотеатров на открытых пространствах с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кроме того, указом снимаются ограничения для Мценска, Болхова и Болховского района на проведение занятий спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе, прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения социальной дистанции, и посещения общественных пространств (парков культуры и отдыха, скверов, садов, детских площадок) индивидуально или с совместно проживающими членами семьи.

Указ вступает в силу с 1 июня 2020 года.

По информации официального Портала Орловской области.