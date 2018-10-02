С 3 октября в Орле стартует отопительный сезон

Соответствующее постановление 2 октября подписал глава горадминистрации Александр Муромский. С завтрашнего дня все объекты соцкультбыта и многоквартирных жилые дома начнут подключать к теплоносителям. Работы должны завершиться в течение 5 дней, то есть к 8 октября во всех домах должно быть тепло. Между тем, ряд объектов начали отапливать чуть раньше. Так, уже подключены: 35 школ, 64 детских сада, половина учреждений здравоохранения. Кроме того, уже запущена большая часть локальных и крышных котельных, от которых отапливаются многоквартирные жилые дома.

Между тем, на совещании был поднят вопрос с затянувшимся ремонтом теплотрассы на улице Генерала Родина, из-за которого в жилых домах отсутствует горячая вода и отопление пока не подключено. Задержка была связана с типичным орловским бардаком. Как пояснил замглавы города Николай Ванифатов, — когда вскрыли теплотрасу, выяснилось, что фактически уложенные трубы не соответствуют тому, что значится по проекту. Не тот диаметр, не та система запоров. В итоге срочно пришлось перезакупать необходимое оборудование. По заверениям чиновников, с 18.00 сегодняшнего дня ООО «Газпром теплоэнерго Орел» планирует начать поэтапный пуск тепла.