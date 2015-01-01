С 30 апреля в Орловской области вводится особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима будет ограничено пребывание людей в лесах и въезд в них машин, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня. В течение всего светового дня будет осуществляться патрулирование лесного фонда мобильными группами лесничеств.

Для нарушителей правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы: для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, информирует пресс-служба губернатора.