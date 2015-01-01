С 30 апреля в Орловской области вводится особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима будет ограничено пребывание людей в лесах и въезд в них машин, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня. В течение всего светового дня будет осуществляться патрулирование лесного фонда мобильными группами лесничеств.

Для нарушителей правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы:  для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, информирует пресс-служба губернатора.

 

Орловчанам предлагают написать письма пожилым людям
Ёлочные базары в Орле откроются 15 декабря
В День матери орловские библиотекари проведут акцию «Женщина с ребенком на руках»
Опубликовано 26 Апр 2017 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"