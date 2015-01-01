С 31 марта в Орловской области разрешена охота на водоплавающую и боровую дичь

Любительская и спортивная охота на водоплавающую и боровую дичь на территории Орловской области разрешена с 31 марта по 9 апреля, информирует пресс-служба губернатора.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал указ «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 31 мая 2011 года № 161 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Орловской области».

Поправки внесены в связи с погодными условиями и с учетом ходатайства Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов.

Таким образом, любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь (гуси, казарки и селезни уток) и боровую дичь (вальдшнеп и тетерев) в весенний период на территории Орловской области производится в течение 10 календарных дней с последней пятницы марта 2017 года.

 

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Опубликовано 22 Мар 2017 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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