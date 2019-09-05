5 сентября 2019



С 4 сентября в Орле введен особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

Введение противопожарного режима связано с увеличением неконтролируемых палов сухой травы, сжиганием мусора и порубочных остатков деревьев.

В рамках противопожарного режима сотрудники управления по безопасности администрации города Орла напомнят председателям домовых и уличных комитетов, садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов о требованиях пожарной безопасности.

Также ограничено пребывание граждан в лесопарках и въезд на их территорию транспортных средств. По границам лесопарковых зон установят предупредительные аншлаги с информацией о введении ограничений в период особого противопожарного режима.

Лесопарковые зоны будет патрулировать добровольная пожарная охрана, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 05 Сен 2019 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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