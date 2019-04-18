18 апреля 2019



С банковской карты 44-летнего мужчины похитили около 60 тыс. рублей

В Болхове сотрудники полиции установили подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты 44-летнего гражданина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в ОМВД России по Болховскому району обратился  44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты украдены денежные средства в размере 58 тысяч рублей. Накануне мужчина отдыхал со своими знакомыми в бане. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возник конфликт и потерпевший был избит. После чего он поспешно ушел из заведения, но забыл там свой мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Выяснились обстоятельства кражи. Злоумышленник воспользовался забытым сотовым телефоном потерпевшего, зашел в приложение мобильного банка и перевел денежные средства на свою банковскую карту.

В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158  УК РФ сотрудниками следственного отдела  возбуждено уголовное дело. Платежное средство изъято. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.

 

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Опубликовано 18 Апр 2019 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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