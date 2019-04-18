С банковской карты 44-летнего мужчины похитили около 60 тыс. рублей

В Болхове сотрудники полиции установили подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты 44-летнего гражданина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в ОМВД России по Болховскому району обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты украдены денежные средства в размере 58 тысяч рублей. Накануне мужчина отдыхал со своими знакомыми в бане. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возник конфликт и потерпевший был избит. После чего он поспешно ушел из заведения, но забыл там свой мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Выяснились обстоятельства кражи. Злоумышленник воспользовался забытым сотовым телефоном потерпевшего, зашел в приложение мобильного банка и перевел денежные средства на свою банковскую карту.

В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело. Платежное средство изъято. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.