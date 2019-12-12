12 декабря 2019



С банковской карты орловского студента исчезли 113 тысяч рублей

Сотрудники полиции раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты студента одного из орловских вузов.

Как сообщает УМВД по Орловской области, к совершению преступления — с банковской карты студента пропали 113 тысяч рублей — оказался причастен знакомый потерпевшего, молодой человек 1994 года рождения.

Полицейские выяснили, что ранее студент отдал свою телефонную сим-карту знакомому. Последний, узнав, что к номеру приятеля была привязана банковская карта, перевел с платежного средства 113 тысяч рублей посредством интернет-приложения. Деньги злоумышленник потратил в личных целях.

Следственным отделом УМВД России по г.Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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Опубликовано 12 Дек 2019 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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