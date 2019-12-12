С банковской карты орловского студента исчезли 113 тысяч рублей

Сотрудники полиции раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты студента одного из орловских вузов.

Как сообщает УМВД по Орловской области, к совершению преступления — с банковской карты студента пропали 113 тысяч рублей — оказался причастен знакомый потерпевшего, молодой человек 1994 года рождения.

Полицейские выяснили, что ранее студент отдал свою телефонную сим-карту знакомому. Последний, узнав, что к номеру приятеля была привязана банковская карта, перевел с платежного средства 113 тысяч рублей посредством интернет-приложения. Деньги злоумышленник потратил в личных целях.

Следственным отделом УМВД России по г.Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.