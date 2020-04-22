С больной головы на здоровую

№14 (593) от 22 апреля 2020 г.

В одном из прошлых номеров «Орловская среда» рассказала о трагическом случае, который произошел в начале этого года в Хотынецком районе: на открытой перед новогодними праздниками площадке, предназначенной для детей-инвалидов, погиб ребенок. Местные жители поделились с корреспондентами ОС своим мнением относительно произошедшего, а мы, соответственно изложили это мнение в публикации «Как разбиваются мечты» (№12 от 9 апреля 2020 г.). И надо сказать, эта публикация вызвала серьезный резонанс – редакция получила сразу несколько откликов.

Первыми, как водится, откликнулись чиновники. Из администрации Хотынецкого района в редакцию «Орловской среды» пришло требование об опровержении якобы не соответствующих действительности и якобы порочащих деловую репутацию районной администрации сведений, содержащихся в материале ОС. Примечательно, что «сведения», которые требует опровергнуть глава района Евгений Никишин, относятся к давно минувшим дням и, по нашему убеждению, являются не утверждениями, а субъективным мнением конкретного гражданина, которое по закону опровержению не подлежит, о чем редакция и намерена проинформирвать администрацию Хотынецкого района опять же в установленном законом порядке. Что же касается сути вопроса, то есть причин и предпосылок трагедии, произошедшей на спортивной площадке, а также мер по обеспечению безопасности детей, то здесь, как водится, чиновники сообщают, что все было в рамках закона. А подписавший требование глава района и вовсе заявляет, что пока идет следствие, «никто не вправе давать какие-либо оценки произошедшим событиям». В связи с этим хотелось бы напомнить господину Никишину, что право давать оценки любым событиям имеет любой гражданин Российской Федерации. Это право – на свободу мысли и слова — гарантировано гражданам Конституцией, и никто, даже глава Хотынецкого района Никишин, не может принудить граждан как к выражению тех или иных мнений и убеждений, так и к отказу от них.

Кстати, уже после нашей публикации и даже после направления в адрес «Орловской среды» требования об опровержении, на злополучной площадке в поселке Хотынец вдруг появился щит с правилами безопасного поведения на спортивном объекте, которого во время нашего визита в Хотынец в начале апреля здесь еще не было. Фото щита нам прислала мама погибшего мальчика Анна Соболева, которая также откликнулась на публикацию «Орловской среды», позвонив в редакцию. Надо ли говорить, что ее мнение о нашей статье в корне отлично от мнения чиновников, как отличаются и версии одного и того же события. По мнению матери погибшего мальчика, за гибель ребенка должны отвечать должностные лица, не обеспечившие безопасность при нахождении детей на площадке. По мнению чиновников, виновата… мать, которая оставила ребенка в опасной ситуации.

Вот что рассказала Анна Соболева «Орловской среде»:

— Моя семья проживает в Калужской области, перед новым годом мой сын 12-ти лет поехал к бабушке, в Орловскую область, пгт Хотынец. 4 января мой ребёнок пошёл на детскую площадку, и там его убило качелями для детей-инвалидов. Все здоровые дети идут на эту площадку, так как пойти больше некуда. В СК завели уголовное дело…

Также, по словам Анны Соболевой, чиновники, стремясь снять с себя ответственность, якобы обратились в полицию с заявлением, в котором говорится, что погибший ребенок был инвалидом, и мать оставила его в опасной ситуации (на площадке 12-летний подросток находился без взрослых).

— Получается, что наши дети, днём, находясь на детской площадке, оказались в опасной ситуации? — задается справедливым вопросом Анна Соболева. — Как можно здоровому ребенку приписать инвалидность? Мой сын был обычным ребенком, в школе был хорошистом, занимался спортом, ходил на секции, бегал, прыгал, катался на велосипеде.

Также Анна Соболева сообщила, что и ранее на этой же площадке дети получали травмы. Ее информация подтверждается сведениями, содержащимися в официальном ответе на обращение сестры погибшего мальчика в СУ СК РФ по Орловской области.

Как следует из документа, подписанного заместителем руководителя контрольно-следственного отдела А. Медведевым, в декабре 2019 года при падении с качелей на детской площадке в парке «Юность» в поселке Хотынец получила травмы восьмилетняя девочка. В связи с этим 22 января 2020 года было возбуждено уголовное дело «по факту халатных действий должностных лиц администрации Хотынецкого района Орловской области ввиду необеспечения контроля за использованием оборудования на спортивной площадке, установленного в парке «Юность». Данное дело соединено с уголовным делом, возбужденным по факту гибели сына Анны Соболевой. Кроме того, следователи устанавливают обстоятельства еще одного происшествия, случившегося на той же площадке в августе 2019 года – тогда здесь упала девочка 2016 года рождения.

Итак, хронология происшествий охватывает август, декабрь, январь, но почему-то только в апреле и только после нашей публикации рядом с площадкой установили предупреждающий щит… Кстати, как следует из размещенной на нем информации, вся ответственность за использование спортивного оборудования, установленного на площадке, ложится на родителей и взрослых, сопровождающих детей.

Надеемся, что чиновники на этом не остановятся и в стремлении обеспечить собственную безопасность заодно предпримут и другие меры, чтобы гарантировать безопасность детей – например, установят ограждение площадки, которая находится в опасной близости от проезжей части, а также оборудуют безопасный пешеходный переход к площадке через дорогу. Надеемся, что ускорение им придадут наши коллеги с Первого канала телевидения, которых также заинтересовала публикация «Орловской среды» о трагическом случае в Хотынце. Мы с удовольствием поделились с журналистами федерального канала имеющейся информацией и будем следить за дальнейшим развитием событий.

Татьяна Филева