4 августа 2021



С днем города!

Уважаемые жители г. Орла!

Сердечно поздравляю вас с Днём города!

Для каждого из нас 5 августа – по-настоящему народный праздник.

В этот день мы безмерно гордимся своим любимым городом!

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш ратный и трудовой подвиг! Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному городу, заботу о его благополучии.

В наших силах сделать так, чтобы наш Орёл, город Воинской славы, город Первого салюта, всегда и во всем был первым!

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, личного благополучия, тепла и любви!

С уважением,

ваш депутат

Евгений Косогов

 

 

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Опубликовано 04 Авг 2021 в 16:03. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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