С днем города!
Уважаемые жители г. Орла!
Сердечно поздравляю вас с Днём города!
Для каждого из нас 5 августа – по-настоящему народный праздник.
В этот день мы безмерно гордимся своим любимым городом!
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш ратный и трудовой подвиг! Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному городу, заботу о его благополучии.
В наших силах сделать так, чтобы наш Орёл, город Воинской славы, город Первого салюта, всегда и во всем был первым!
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, личного благополучия, тепла и любви!
С уважением,
ваш депутат
Евгений Косогов