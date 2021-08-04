С днем города!

Уважаемые жители г. Орла!

Сердечно поздравляю вас с Днём города!

Для каждого из нас 5 августа – по-настоящему народный праздник.

В этот день мы безмерно гордимся своим любимым городом!

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш ратный и трудовой подвиг! Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному городу, заботу о его благополучии.

В наших силах сделать так, чтобы наш Орёл, город Воинской славы, город Первого салюта, всегда и во всем был первым!

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, личного благополучия, тепла и любви!

С уважением,

ваш депутат

Евгений Косогов