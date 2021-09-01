1 сентября 2021



С днем знаний, уважаемые орловчане!

 

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний! 1 сентября – особенный день для каждого из нас – и для тех, кто закончил школу много лет назад, и для тех, кто только идет в первый класс. Школа открывает нам дорогу в удивительный мир знаний, учит нас ответственности, трудолюбию, взаимовыручке, целеустремленности, здесь мы получаем свои первые жизненные уроки, открываем для себя новые горизонты.

Дорогие ученики! Желаю вам в новом учебном году успехов в учебе, отличных оценок, новых побед и достижений! Пусть знания даются вам легко, а уроки будут яркими и интересными!

С уважением,

ваш кандидат в депутаты

Орловского областного совета

Антон Рыбаков

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу № 6 Рыбакова Антона Витальевича

 

 

 

 

 

 

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Опубликовано 01 Сен 2021 в 16:05. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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