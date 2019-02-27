С кем воюет губернатор?

№7 (544) от 27 февраля 2019 г.

Орловские пенсионеры Елена Сумская и Татьяна Юричева в течение двух дней собрали 150 подписей за отмену постановления Клычкова №559 об увеличении стоимости единого социального проездного билета и ограничении количества поездок до шестидесяти и в письме губернатору поблагодарили его за «убийственный новогодний подарок».

Так как губернатор Клычков пока не реагирует на обращение пенсионеров, а спикер облсовета Музалевский и депутат Государственной думы Земцов только сочувствуют, пенсионеры не исключают, что в ответ на бездействие властей им придется организовывать акции протеста против несправедливого решения, ухудшающего их жизнь.

– Мы пенсионеры, инвалиды второй группы. Подписанное Клычковым постановление лишает нас возможности жить полноценной жизнью, ведь пенсии большинства – небольшие. Шестьдесят поездок в месяц – это очень мало для нас, – рассказала Елена Сумская. – Надо ездить в поликлинику, на те же уколы, по три раза в день, в магазины – не у всех они находятся возле дома. Скоро начнется дачный сезон. Без дачи не прожить. Многие ежедневно забирают внуков из школ, детских садов, помогают работающим детям. Уложиться в шестьдесят поездок невозможно, и все это прекрасно понимают. Мы ходили на прием к депутату Савину, затем к депутату Земцову, он, кстати, передал наше обращение Клычкову, Щеголеву (полпреду президента в ЦФО. – Прим. ред.), Музалевскому. Были на приеме у Музалевского. Все нам сочувствуют, но, видимо, помочь не могут. Иконников вообще сказал, что, возможно, это федералы не дослали денег на проездные. Что же получается, президент только что сказал, что социальные обязательства следует выполнять, что деньги на это есть, а у нас денег не хватает? Уж если им не хватает денег, то повысили бы стоимость проездного хотя бы на 50 рублей и не ограничивали количество поездок. В других областях все оставлено без изменений. И только в Орловской области «больше всего думают о людях». Мы собрали 150 подписей, можем и больше собрать, если потребуется. И Музалевскому сказали, что мы будем протестовать, но не на Химмаше, куда всех сослали. С кем начал воевать губернатор с нового года: с бабками, с инвалидами, с детьми?

В обращении, направленном депутатом государственной Думы Николаем Земцовым на имя губернатора и председателя правительства области Андрея Клычкова, указано, что, со слов побывавших у него на приеме пенсионеров, «ежедневное количество совершаемых ими поездок значительно больше двух. В связи с чем лимит в шестьдесят поездок делает их привычный ритм жизни невозможным. Начавшийся сбор подписей среди пенсионеров против данного нововведения может приобрети массовый характер и привести к социальному взрыву и ухудшению и без того тяжелого материального положения пенсионеров и льготных категорий граждан. Безусловно, это будет сопровождаться падением уровня доверия к власти региона в целом».

Земцов также указывает: «Несправедливость данной меры ощущается гражданами тем очевиднее на фоне ситуации в близлежащих регионах. Например, в Брянской области стоимость единого социального проездного билета составляет 380 рублей, в Курской – 300 рублей, в Калужской – 200 рублей для льготников и 480 рублей – для пенсионеров, и количество поездок не ограничено. Прошу рассмотреть возможность пересмотра количества поездок в сторону увеличения с учетом среднесуточного перемещения граждан либо возврата к безлимитному формату».

Думаем, губернатор Клычков, который в личной переписке с пенсионеркой Ниной Касьяновой утверждал, что ничего не подписывал (речь шла именно о постановлении №559 от 28 декабря 2018 года), ничего пересматривать не намерен, так как до сих пор ни одно из его непопулярных решений (либо его предшественника Потомского) пересмотрено не было. На губернаторов, которые после выборов игнорируют своих избирателей, действует только одна мера – строгое предупреждение сверху. Будем надеяться, что оно последует.

Когда верстался номер, Елена Сумская сообщила «ОС», что в приемную Медведева на имя Земцова пришел ответ за подписью Николая Злобина — заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры. Злобин пояснил, что, согласно исследованиям Росстата, среднее количество поездок льготников превысило 50, таким образом, установленное количество поездок (60) не противоречит действующим правилам. Кроме того, с 2015 года значительно увеличилась стоимость ГСМ и запчастей, затраты перевозчиков возросли. Поэтому в случае не увеличения стоимости льготного проездного и сохранения неограниченного количества поездок создается реальная угроза отказа перевозчиков от обслуживания льготников.

Естественно, никаких расчетов гражданам не предоставили. Более того, Клычков, подписавший постановление №559, не счел необходимым лично ответить на обращение граждан.

Наталья Зарубина