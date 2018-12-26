С коммунистическим приветом от «Единой России»!

№44 (537) от 26 декабря 2018 г.

Тариф февральский: плачУ и плАчу

С 1 февраля в Орле повысят стоимость проезда в общественном транспорте с 17 до 20 рублей. Решение об этом приняли депутаты на сессии городского совета 25 декабря. За повышение тарифа проголосовали, как и ожидалось, единороссы и примкнувшие к ним коммунисты.

Упор на цифры

Обсуждение очередного повышения тарифов на профильном комитете неоднократно переносилось, однако подробности «утекали» в свободный доступ. Изначально было запланировано повышение цены проезда до 19 рублей. Потом по необъяснимой причине в документах появилась цифра 20. В итоге на сессии решили повысить тариф на проезд с 17 до 20 рублей за наличный расчет. При оплате безналичным способом цена проезда составит 17 рублей, по проездному – 15 рублей.

Напомним, при предыдущем обсуждении повышения тарифов частные перевозчики заявляли, что наведут порядок в работе маршруток. Именно это заявление на сессии горсовета в 2017 году занесено в протоколы и перевесило чашу весов на сторону перевозчиков. И именно об этом обещании постоянно напоминали перевозчикам уже в 2018 году при обсуждении очередного предложения о повышении тарифа. Впрочем, единственными, кто не напомнил перевозчикам о словах, стали представители горадминистрации. Они делали упор на цифры.

Начальник отдела по тарифам финансово-экономического управления Михаил Кузнецов рассказал, что в 2018 году произошел серьезный скачок цен на топливо. С января по ноябрь цена за 1 литр газа выросла с 19,2 рубля до 26,88 рубля. Дизельное топливо подорожало с 38,09 рубля до 44,52 рубля, то есть на 16,7%. Средний рост топлива – почти 30%. При этом депутаты отметили некорректность подсчетов «в среднем» (большинство маршруток оборудованы газовыми баллонами). Перевозчики дружно загалдели, что если учитывать этот момент, то рост еще существеннее, чем средняя величина. Что характерно, администрация сделала упор на том, что можно оплачивать проезд как наличными, так и по безналу (с помощью обычных банковских карт или по единой транспортной карте). Наличными администрация предлагала сделать проезд по 20 рублей. Такая разница, по мнению властей, давно используется в других регионах и имеет несколько существенных плюсов. В первую очередь, Кузнецов надавил на безопасность. Ведь при безналичном расчете человек просто прикладывает карту к валидатору, и водитель не отрывается от управления автобусом. Не приходится шоферу тратить время и на отсчет сдачи, и на размен купюр. Во-вторых, будут выведены из теневого сектора финансовые потоки перевозчиков – не будет больше никаких «серых зарплат» – все доходы будут реальными, и зарплату водитель не будет брать ежедневно из заработанного в гонках с конкурентами. В-третьих, будет возможность получить мониторинг транспортных потоков – по объемам оплаты можно будет оценить востребованность маршрутов, их доходность или убыточность. Соответственно, можно будет принимать какие-то решения по корректировке транспортной схемы (добавлять автобусы, если маршрутки идут битком, на основании конкретных и объективных цифр). Самое главное – пропадет желание устраивать гонки за пассажиром, так как сейчас выручка водителя не контролируется. В случае перехода с «серой» зарплаты на белую будет выгоднее соблюдать график движения, чем постоянно созваниваться, находясь за рулем, и координировать движение в погоне за скопившимися пассажирами.

Главный выгодоприобретатель?

Перевозчики, которые пришли на обсуждение вопроса, демонстративно покинули заседание комитета. И дело не в тех 19 рублях, которые им предложили вместо 20, а как это не покажется странно – в безналичном расчете. Точнее, в тарифе на безнал и главном выгодоприобретателе от этой операции. Ранее (еще до проведения комитета) в анонимном телеграм-канале «Нострадамус» появилась интересная информация. «Основной выгодоприобретатель поднятия тарифов на проезд в Орловском транспорте – это орловское отделение Сбербанка. Лоббирование роста тарифа началось еще осенью и продавливалось через областную администрацию. Несложно заметить, что самый большой прирост в новых тарифах по планам дает безналичный платеж – 5 рублей (с 12 до 17 рублей). (…) Пока перевозчиков кроют за жадность, в реальности они не получат тариф 20 рублей. Это тариф дан для того, чтобы никто не обратил внимание на безналичный тариф 17 рублей и беспрепятственный вход на рынок Сбербанка», – писал «Нострадамус» еще 14 декабря. Этот самый расклад и озвучили перевозчики, пришедшие на комитет горсовета.

«Лучше совсем не повышать, чем так»

Перевозчики попытались «надавить» на депутатов и заявили, что сейчас вообще стоит вопрос не просто повышения тарифов, а сохранения общественного транспорта в Орле. Доля муниципальных маршрутов незначительна, а ПАТП вообще банкрот, поэтому хотят власти или нет, а учитывать мнение частников им теперь придется. Депутатам опять же напомнили, что помимо горючего подорожали запчасти. Выросла и цена новых автобусов. А власти города сами заложили жесткое требование, чтобы маршрутки, которые выходят на улицы города, были не старше 5 лет. Так что перевозчики вынуждены реагировать на все это.

«Иначе наступит момент, когда мы просто не сможем выезжать, не сможем заправлять транспорт. Вы справедливо заметили, что сейчас в Орле самый низкий тариф на проезд в ЦФО, хотя автобусы стоят везде одинаково – и в Орле, и в Москве, и в любом другом регионе. Кроме того, у нас регулируемый тариф. А согласно 220-ФЗ разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом, по которому работают перевозчики, должна покрываться теми структурами, которую эту разницу приняли. Мы не можем работать себе в убыток, а тем более в убыток транспортной безопасности», – заявил представитель перевозчиков господин Бортников.

Что касается проблем с движением в вечернее время, то Бортников посетовал на нехватку водителей, которые уезжают на работу в другие регионы. Причем, если раньше массово ехали на заработки в столицу, то теперь едут в соседние области.

По разнице оплаты по наличному и безналичному расчету у перевозчиков тоже возникли серьезны возражения. Оплата проезда по банковским картам в размере 17 рублей – это по факту окажется для перевозчиков понижением. Ведь РИЦ берет за предоставленные услуги 5%. И при тарифе в 17 рублей для перевозчиков это будет означать снижение на один рубль. Банковские карты распространены достаточно широко, но Бортников напомнил, что ни в одном магазине нет такой практики, чтобы товары при оплате картой стоили дешевле. Против ЕТК, на долю которой приходится порядка 5% платежей за проезд, перевозчики не возражали.

Доходы жителей не успевают за тарифами

Важное дополнение сделали председатель КСП Татьяна Успенская и заместитель председателя федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов. Они в своих выступлениях попросили учесть не только рост цен на дизельное топливо и газ, но и рост доходов граждан. По иронии судьбы в эти же дни стало известно, что орловцы теперь будут платить гораздо больше за вывоз бытовых отходов. Плюс подорожание проезда. И это на фоне непрекращающегося потока жалоб на работу маршруток в вечернее время. Ситуация вроде бы начала налаживаться, но надолго перевозчиков не хватило. Кроме того, тарифы должны быть увязаны и с качеством предоставляемых услуг. Пока водители категорически не хотят прекратить разговаривать по телефону за рулем. Переработки и постоянный стресс, в котором находятся водители, приводят к ссорам с пассажирами (а обещанные регистраторы для разбора конфликтов в салонах так и не появились). Татьяна Успенская напомнила, что КСП проводит экспертизу проектов, которые предполагают расходы из бюджета. Поскольку повышение платы за проезд коснется населения, то детальный анализ не проводился. Однако, по мнению Успенской, при обосновании повышения тарифов необходимо указывать и динамику роста доходов населения.

Обещать не значит жениться

Народные избранники хоть и поддержали на комитете большинством голосов предложение о повышении тарифов, все же попеняли перевозчикам за невыполненные обещания. Самое главное, что выполнение целого ряда условий вообще никак не связано с ростом цен на бензин. Прекратить разговоры по телефону, соблюдать графики движения, навсегда забыть про гонки по узким городским улицам – все это перевозчики обещали депутатам, но сразу же забыли об этом, как только депутаты проголосовали за повышение тарифа в 2017-м. Ситуация может повториться и в этот раз.

На сессию горсовета перевозчики предусмотрительно не пришли. Поэтому возражения против повышения вообще не звучали, да и итоговая цифра – 20 рублей за наличку – перевозчиков, видимо, устроила. Депутаты на сессии предлагали лишь отложить повышение до проведения нового конкурса. Тогда стала бы понятна ситуация и с реальной инфляцией и можно было бы увидеть, появятся ли у города реальные рычаги воздействия на перевозчиков (напомним, сейчас штрафы для нарушителей меньше цены одной поездки).

Еще более странной выглядела спешка по принятию тарифа в свете того, что у перевозчиков фактически нет оборудования для приема безналичных платежей по банковским картам. Поэтому депутаты решили в январе вернуться к рассмотрению вопроса о тарифах. И если валидаторами не будут оборудованы все маршрутки, то введение нового тарифа может быть перенесено с 1 февраля на 1 марта. Впрочем, учитывая не названного ни разу на сессии главного выгодоприобретателя от внедрения безналичной оплаты – вряд ли этот сценарий будет реализован.

Сергей Миляхин

От редакции:

Накануне голосования за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте портал «Орловские новости» опубликовал информацию о том, что на депутатов горсовета оказывается давление с целью побудить их проголосовать за новые тарифы.

«Депутатов горсовета Орла накануне сессии начали склонять к положительному голосованию по вопросу об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте, – проинформировало издание. – Об этом «Орловским новостям» сообщили сразу несколько источников и депутатов.

Источники отмечают, что давление исходит от руководящих органов региональных отделений «Единой России» и КПРФ. Источники называют имена лидеров орловских единороссов и губернатора-коммуниста Андрея Клычкова, который, по словам источников, не против повышения тарифа.

Один из источников отметил, что положительно проголосовать сегодня «просили» депутатов от КПРФ. А также нескольких депутатов от ЕР, которые не поддерживают повышение тарифа. Задумка в том, чтобы решение о повышении было принято единогласно.

«Единственным выходом для тех, кто против повышения тарифа, похоже, станет лишь неявка на сессию», – отметил один из собеседников «ОН» на условиях конфиденциальности», сообщили «Орловские новости».

Полагаем, информация, опубликованная нашими коллегами, имеет под собой почву. Во-первых, за повышение тарифов проголосовала представитель фракции КПРФ в Орловском горсовете Татьяна Кулабухова. Во-вторых, двое других коммунистов – Иван Дынкович и Евгений Прокопов – от голосования самоустранились, при этом депутат Дынкович до последнего времени выступал против повышения тарифов, о чем, не таясь, сообщал в социальных сетях. Таким образом, источники «ОН», скорее всего, правы в том, что депутатов-коммунистов действительно «попросили» проголосовать как надо.

Во-вторых, дружным фронтом выступила за повышение тарифов фракция «Единая Россия», что в общем-то и не удивительно: орловские единороссы давно перестали считаться с интересами избирателей. В свое время та же фракция поддержала строительство в Орле завода ПВХ, против которого активно выступали жители города. Но даже тогда среди депутатов от ЕР нашлись те, кто воздерживался – в этот же раз единороссы проголосовали консолидированно, что опять же позволяет сделать вывод об указаниях сверху – причем с самых что ни на есть партийных верхов, которые в Орле, как известно, олицетворяет спикер облсовета Леонид Музалевский. Те, кто не захотел ссориться с партийными боссами и при этом не решился проголосовать за безбожный тариф (надеемся, такие все же имелись), опять же предпочли не явиться на сессию.

Наконец, в пользу того, что одним из лоббистов повышения тарифа на проезд в общественном транспорте был не кто иной, как губернатор Клычков, говорят два факта. Во-первых, заявление Клычкова на пресс-конференции, прошедшей в тот же день, что и сессия горсовета. Заявление, надо сказать, отличается изрядной долей цинизма. Цитируем:

«Повышения тарифов не произошло. Тариф 17 рублей сохранен. Единственно, поставлена задача перевести его в электронную форму оплаты… По сути, городские власти предприняли попытку по наведению порядка и учета. Если бы горсовет не предпринял эти шаги, мы бы дождались банкротства ТТП и хаоса в общественных перевозках».

Таким образом, по мнению Клычкова, повышение тарифа с 17 до 20 рублей – вовсе не повышение, а некий перевод в электронную форму. Любому мало-мальски дружащему с логикой гражданину ясно, что перевод оплаты проезда с наличного расчета в электронный вид не требует никакого повышения – это же элементарно. Однако губернатора-коммуниста, имеющего юридическое образование и наверняка изучавшего логику, это не смущает: видимо, ему очень надо убедить журналистов, что повышение цены проезда – это хорошо. Даже если для этого приходится, уж извините, врать.

Во-вторых, как отметил присутствовавший на пресс-конференции корреспондент «Орловской среды», Клычков продемонстрировал такое знание тонкостей обсуждения и согласования тарифов на проезд в муниципальном транспорте, которое способен обнаружить не всякий депутат горсовета, являющийся непосредственным участником процесса, не говоря уже о журналистах. Это значит, что губернатор пристально следил за процессом. Спрашивается, с какой целью? Вот, например, когда дело касается скандально известного ремонта моста Дружбы, Клычков самоустраняется от связанных с ним проблем, заявляя, что это не его полномочия. Но повышение тарифов на проезд в орловских маршрутках тоже не входит в полномочия губернатора – и вдруг такая заинтересованность. С чего бы? Хотелось бы, чтобы этот вопрос задали Андрею Клычкову те жители города Орла, которые в сентябре этого года очаровались молодым коммунистам, поверили его прекрасным обещаниям и проголосовали за него на выборах.

В голосовании за повышение тарифов на проезд в общественном транспорте участвовало 29 депутатов.

Против повышения цены на проезд, в интересах своих избирателей проголосовали депутаты:

Евгений Косогов, Сергей Елесин, Александр Кузнецов, Игорь Коновалов. Воздержался

депутат Олег Карпиков.

За повышение тарифов на проезд в пользу перевозчиков и заинтересованных лиц проголосовали депутаты фракций «Единая Россия» и КПРФ:

Василий Новиков («Единая Россия»),

Владимир Негин («Единая Россия»),

Раиса Дубровская («Единая Россия»),

Сергей Себякин («Единая Россия»),

Юрий Козлов («Единая Россия»),

Владимир Букалов («Единая Россия»),

Алексей Студенников («Единая Россия»),

Лариса Антошкина («Единая Россия»)

Вадим Трифилов («Единая Россия»),

Александр Коровин («Единая Россия»),

Александр Головин («Единая Россия»),

Виктор Цуканов («Единая Россия»),

Тимур Нерушев («Единая Россия»),

Константин Федотов («Единая Россия»),

Владимир Ветров («Единая Россия»),

Евгений Шатохин («Единая Россия»),

Владимир Строев («Единая Россия»),

Ольга Пилипенко («Единая Россия»),

Светлана Четверикова («Единая Россия»),

Николай Паршиков («Единая Россия»),

Николай Пчелкин («Единая Россия»),

Александр Родин («Единая Россия»),

Наталья Кирдеева («Единая Россия»),

Татьяна Кулабухова (КПРФ).